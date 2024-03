Ukraina sõda tõmbas riigikassa tühjaks. Putin plaanib pärast „presidendivalimisi“ makse tõsta

Juba kaks aastat kestnud Ukraina sõda on Venemaa riigikassa vaikselt tühjaks imenud. Nii plaanib Vladimir Putin pärast „presidendivalimisi“ makse tõsta, et koguda 4 triljonit rubla (u 44 miljardit dollarit). Väidetavalt on kavas suurendada ettevõtete kasumimakse ja tõsta kõrgepalgaliste tulumaks 15 protsendi pealt 20 protsendi peale.