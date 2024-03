Coop Pank: majanduskeskkond püsib habras ja ettevõtete laenunõudlus on madal

„Makromajanduslik keskkond püsib jätkuvalt habras ja selles keskkonnas on tajuda ettevõtjate ettevaatlikkust investeeringute tegemisel, mistõttu on ka laenunõudlus üsna madal,“ ütles Coop Panga finantsjuht Paavo Truu.

Hea uudis on tema sõnul see, et vaatamata majanduslangusele ja tööstustoodangu vähenemisele on tööpuudus kasvanud kardetust vähem ja seetõttu on eraisikute maksevõime olnud oodatust parem. Samuti on eraisikute poolel uue laenu nõudlus püsinud tugevam kui ettevõtete poolel.

Intressikeskkonna oodatavad muutused tulenevad Truu sõnul suuresti eurotsooni inflatsiooniootusest. Inflatsioon on langutrendis, aga mitte veel päris sellel tasemele, mis on Euroopa Keskpanga eesmärk. Selles olukorras on ebaselge, millal Euroopa Keskpank intresse langetama asub, aga analüütikud ja turuosalised ootavad, et see käesoleval aastal kindlasti juhtub. Selle ootuse tõttu on mõnevõrra juba langenud ka hoiuste intressitasemed.

Veebruaris toetus Coop Panga laenuportfelli kasv suuresti kodulaenude ja liisingu edukale uusmüügile, märkis Truu. „Õpetajad on alates aasta algusest Coop Panga pakutud soodustingimustel kodulaenu hästi vastu võtnud. Selleks, et julgustada ka teisi kodumaisest pangast laenu taotlema, on pank otsustanud kampaania korras maksta kodulaenulepingu sõlmijatele kinni suurema osa laenuga seotud lisakuludest. Aastaga on panga laenuportfell kasvanud 15%.“

„Kuna laenuportfelli kasv oli veebruaris tagasihoidlik, andis see võimaluse maksta tagasi rahvusvahelise Raisini platvormi kaudu kaasatud hoiuseid, mille tulemusena hoiuste portfell kahanes. Hoiuste mahu vähenemine oli teadlikult juhitud ja panga likviidsusnäitajad on heal tasemel. Panga hoiuste portfell on aastaga kasvanud 14%,“ lisas Truu.