Üks Euroopa suurimaid jaekontserne on sattunud kuuma vette. Grupi vastu esitati kohtuhagi

Carrefourile kuulub üle maailma rohkem kui 12 000 kauplust, millest ainuüksi 5000 asuvad Prantsusmaal. Alates 2018. aastast on umbes 300 kauplust muutunud frantsiisipoodideks ja see trend näib kasvavat.

Prantsuse ametiühing CFDT väidab, et frantsiiside massiline kasutuselevõtt toob töötajatele kaasa mitmeid ebasoodsaid tagajärgi. Kuigi nad tegutsevad endiselt Carrefouri lipu all, ei ole frantsiisitöötajatel rahvusvahelise ettevõtte ja selle tugevate ametiühingute kaitset, mis võib kaasa tuua teatud eeliste kaotamise. Ametiühingu sõnul on frantsiisisüsteemi tulemusel töötajate aastane sissetulek vähenenud rohkem kui 2000 euro võrra. Nüüd on ühing suurettevõtte kohtusse kaevanud.

Kontsern süüd omaks ei võta

Ametiühing väidab, et Carrefour ei oleks tohtinud täiendavaid kauplusi frantsiisile lubada, sest need on mõeldud ettevõtte arengu edendamiseks, mitte selleks, et vältida nõuetekohast ümberkorraldamist, kandes riskid üle frantsiisivõtjatele.

Ametiühing on väljendanud viha ka Carrefouri finantskasumi jaotamise praktikate üle, mis võimaldas eelmisel aastal aktsionäridele 481 miljoni euro ulatuses dividende välja maksta.

Jaekaubandushiid on aga oma äritegevust kaitsnud, öeldes, et paljud grupi alla kuuluvad supermarketid on suutnud seetõttu vältida pankrotti. Carrefouri frantsiiside arv suurenes pärast seda, kui Alexandre Bompart võttis 2017. aastal üle ettevõtte tegevjuhi koha. Sellest ajast alates on ettevõte püüdnud kärpida oma kulutusi, koondades töötajaid ja suurendades frantsiiside arvu.

Frantsiisid on võimaldanud Carrefouril alates 2018. aastast tõhusalt vähendada oma töötajaid 23 000 võrra.