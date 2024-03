Bitcoini hinnaralli sünnitab vähem uusi miljonäre kui eelmine pulliturg

Ainuüksi sel aastal on bitcoini hind tõusnud enam kui 60%. Viimase aasta jooksul on kõige populaarsema krüptovaluuta hind koguni kolmekordistunud. Seetõttu on lisandunud hulganisti neid krüptoraha omanikke, kelle bitcoinide väärtus ületab dollarites mõõdetuna miljoni dollari piiri. Kui aasta tagasi pidi selleks omama umbes 45 bitcoini, siis nüüd läheb vaja umbes 14 bitcoini.

Kaiko viitab, et aeglasema uute miljonäride arvu kasvu taga võib näha mitut põhjust. Esiteks pole uus raha veel sedavõrd tugevalt peale tulnud. Teiseks viitab firma, et krüptovaalad, kes omavad suures koguses bitcoini, on kasutanud praegust hinnatippu ära, et mingi osa kasumist lukku panna.

Seda näitab nende sõnul ka asjaolu, et ostu- ja müügiorderite hinnavahe on tavatult suur, mis viitab, et müügipoolel on hulganisti limiitordereid, et võtta rekordtasemel hinna pealt kasum ära. Lisaks märgib firma, et rohkem on märgata ka seda, et hoitakse oma bitcoini esindajakontodel, mitte isiklikus krüptorahakotis, ning seetõttu pole ka näha eraldiseisvaid kontosid.