Eesti Pank: teenuste eksport toetab Eesti majandust

Kaubaekspordi kahanemise taga on peamiselt töötleva tööstuse madalseis ja kütuste väljaveo vähenemine. Töötlevas tööstuses on kahanenud kõigi oluliste tegevusalade eksport. Endiselt on eksport nõrk puidutööstuses, sest seda valdkonda mõjutasid nii turuolukorra muutus kui ka Skandinaavia kehv nõudlus. Aasta võrdluses kahanes ka masinate ja seadmete ning muude tööstustoodete väljavedu – isegi kui kuistes näitajates see pisut kasvas.