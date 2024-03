Luminori uueks tegevjuhiks saab Wojciech Sass

Wojciech Sass on tunnustatud rahvusvahelise taseme tippjuht, kel on laialdane kogemus finantsteenuste sektorist, ning põhjalikud praktilised teadmised jae- ja äripangandusest ning IT-süsteemidest ja protsessidest. Eelnevalt töötas ta Belgiast tegutseva digitaalse panga Aion Bank tegevjuhina, olles ka selle kaasasutaja. Varasemalt on Sass töötanud kindlustus- ja varahaldusettevõtte Nationale Nederlanden Poola tegevjuhina, BNP Paribas Bank Polska asepresidendina ning juhtimiskonsultatsiooni ettevõtte BCG Poola juhina.

„Mul on hea meel tervitada Wojciechit meie panga uue tegevjuhina,“ ütles Luminori nõukogu esimees Nils Melngailis. „Tema ametisse nimetamine on Luminori nõukogu eestvedamisel toimunud põhjaliku globaalse sihtotsingu tulemus. Wojciechi näol liitub Luminoriga muljetavaldava muudatuste- ja innovatsioonialase kogemustepagasiga juht, kes on tõestanud end tulemusliku tööga riigiülestel turgudel.

„Ehkki Luminor on veel suhteliselt noor pank, oleme jõudsalt edasi liikunud oma missiooni elluviimisel – edendada meie klientide ja laiemalt kogu Baltikumi regiooni kui terviku finantsilist heaolu. Olen veendunud, et Wojciech on õige inimene juhtimaks Luminori sel teel järgmisele tasemele,“ lisas Melngailis.

Luminori tulevane tegevjuht Wojciech Sass kinnitas, et tal on hea meel asuda juhtima Luminori ning jätkata panga arendamist lähtuvalt meie klientide – Balti riikide inimeste ja ettevõtete – huvidest. „Oma mõjusa loo, tugeva lähtepositsiooni ja pühendunud töötajatega on Luminori väljavaated väga põnevad,“ ütles Sass.

Wojciech Sass on Poola kodanik, tal on magistrikraad Krakovi Tehnikaülikoolist operatsioonide juhtimises ning ärijuhtimise magistrikraad, mille andis välja London Business School. Ta asub oma perega elama Tallinna. Tema ametisse nimetamise peab heaks kiitma Euroopa Keskpank.