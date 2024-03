KASULIK | Millest alustada, kui soovid oma rahalist kindlustunnet suurendada?

Meelerahufond on vajalik selleks, et olla valmis ootamatuteks kuludeks, näiteks telefoni parandamiseks või suuremaks elektriarveks. Ideaalis peaks see fond katma sinu vähemalt kolme kuu elamiskulud, kuid sinna saab liikuda väiksemate sammudega. Sea endale vaheeesmärgid – see aitab hoida motivatsiooni lõppeesmärgi saavutamiseks. Alustamiseks sobib hästi automaatne püsimakse säästmiskontole või kogumiskontole, kus saad säästudelt ka intressi teenida. Oluline, et säästmisharjumus hakkaks tekkima.

Valmista rohkem toitu kodus, vältides sageli väljas söömist ja toidu tellimist. Kodus kokkamine on tavaliselt palju soodsam ja tervislikum kui kohvikus või restoranis söömine. Kui mõtled terve nädala toidukorrad ette ja ostad vajalikud toidukaubad korra nädalas, hoiad ka niimoodi raha kokku. Mida tihemini poes käime, seda rohkem meil üldjuhul raha kulub, sest poes satub alati ostukorvi ka midagi, mida me ei plaaninud enne poodi minekut osta.

Ära osta asju, mida sul pole vaja: nii lihtne see ongi. Suuremad ostud kavanda alati ette ning võimaluse korral kasuta hindade võrdlemiseks portaale ja äppe. See aitab sul leida parimaid pakkumisi ja säästa raha nii igapäevaseid kui ka suuremaid oste tehes.

Vaata üle oma igakuised kulud ja leia, kust on võimalik kokku hoida. Hinda eraldiseisvalt nii püsikulusid kui ka jooksvaid kulutusi. Näiteks püsikuludest võid tühistada kasutamata tellimusi või vahetada kallima teenusepakkuja odavama vastu. Kas see tõesti aitab? Jah, isegi väikesed muudatused võivad aasta peale kokku tuua märkimisväärse rahalise võidu.

7. Suurenda oma sissetulekuid

Otsi võimalusi lisatöö tegemiseks oma põhitöö kõrvalt. See võib olla vabakutseline töö, osaajaga töö või hobi, millega saad tulu teenida. Äkki meeldivad sulle koerad ja sa saad nendega jalutamist teenusena pakkuda? See võimaldab teenida lisasissetulekut, et koguda kiiremini sääste või saavutada rutem oma finantseesmärke. Vaata kindlasti, et sa ennast üle ei koorma: töö ja eraelu tasakaal on oluline.

8. Kaalu kindlustamist

Kindlustamine on justkui turvavõrk elu ettearvamatute keerdkäikude jaoks: see aitab hoida kokku raha, kui elu ei lähe päris nii, nagu plaanisid. Olgu tegu ootamatu hambaarstivisiidiga, lemmikloomale vajaliku raviga või reisil tabanud ootamatusega, kindlustus annab sulle meelerahu, sest sa tead, et ootamatud väljaminekud on kaetud. Jah, kindlustuse eest tuleb küll regulaarselt maksta, kuid need väikesed investeeringud võivad pika aja jooksul säästa sind suurtest ootamatutest kulutustest.

9. Selgita välja kõik laenudega seotud kulud

Enne laenu võtmist veendu, et oled teadlik kõigist laenuga kaasnevatest kuludest, sealhulgas intressist, lepingu sõlmimise tasust ja haldustasudest. Arvesta, et laenu kogukulu peab olema sulle jõukohane. Tähtis on uurida krediidi kulukuse määra. Just see näitaja annab sulle ülevaate laenu tegelikust aastasest kulust ja on olulisem näitaja kui lihtsalt intressimäär.

10. Enneta võlgu jäämist

Kui laenu kuumakse muutub ülejõukäivaks, kaalu laenuperioodi pikendamist, et vähendada igakuist makset. Teine võimalus on võtta kuni kuueks kuuks maksepuhkus ja sel ajal tasuda ainult intressimakseid. Oluline on juba esimeste murede korral ise laenuandjaga suhelda, et leida sobivad lahendused. Võlgade ennetamine on lihtsam kui võlgade tasumine.