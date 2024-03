Läti rongioperaator: Tartu–Riia liin alustab oktoobris

Tema sõnul on üks suuremaid takistusi seni olnud Läti väike veerem. Nüüd on aga kokku lepitud, et liinil kasutatakse Eesti veeremit ja Läti personali.

Tartu–Riia otseühenduse taastamisest on räägitud pikalt, kuid viimasel ajal on Eesti seda protsessi kiirendanud eelkõige seetõttu, et Tartu on sel aastal Euroopa kultuuripealinn ja programmist osa võtma oodatakse ka lätlasi. Praegu peavad lätlased sõitma rongiga Riiast Valka ja siis Valgas Eesti rongile ümber istuma.