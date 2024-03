Suudeti kokkuleppele jõuda: EL nõukogu kiitis heaks platvormitöö direktiivi

Seni hääletustes erapooletuks jäänud Eesti toetas eile poliitilise kokkuleppe heakskiitmist. Majandus- ja infotehnoloogiaminister Tiit Riisalo sõnul kiideti küll direktiivi tekst kompromissi eesmärgil heaks, kuid mõned kitsaskohad säilisid.

„Platvormitööd puudutavate reeglite osas on olnud keerulised läbirääkimised ning tänan eesistujariike erinevate seisukohtade kaasamise ja saavutatud kokkuleppe eest. Meie kohus on tagada Euroopas üha kasvavale hulgale platvormitöötajatele selged ja väärikad töötingimused. Teisalt ei tohiks me seda teha uuendusliku majandussektori jätkusuutliku arengu arvelt. Platvormidest on saanud innovatsiooni ja tööhõive kasvu mootor ning on oluline, et ebaselge õigusruum ei takistaks neil arendada kaasaegseid ja paindlikke töövorme ega piiraks liigselt tehisintellekti kasutamist automatiseeritud otsuste tegemisel,“ tõi Riisalo esile.

Eestis kasvab platvormitöö tegijate arv jõudsalt

Ministri sõnul on töösuhte õiguslik eeldus keerukas menetlusvahend, mis peaks olema õiguslikult usaldusväärne, selge ja lihtsalt rakendatav. Seetõttu peaks ka selle rakendamine olema selge ja arvestama erinevate töömudelitega. „Kokkulepitud tekstis jõudsime reguleerimise ja õigusselguse mõttes tasakaalu piirile ja kompromissi valguses toetasime kokkulepet. Usume ja loodame, et seda rakendatakse töötegijate ja platvormide parimates huvides,“ lisas Riisalo.

Eestis on platvormitöö tegijaid küllaltki palju ja nende arv kasvab. Platvormitöö tegija võib õiguslikult olla käsitletav kas töötaja või iseseisva teenuseosutajana. Kui Eestis on platvormitöö tegijad teinud seni tööd teenuseosutajatena, siis platvormitöö direktiivi eesmärk on platvormitöö tingimusi reguleerida, sh tuua selgemalt esile, millal eeldatakse, et platvormitöö tegijaga on sõlmitud tööleping, mis annab talle samad sotsiaalsed tagatised nagu töötajale.