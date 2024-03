IKEA turundusjuht: praegu on taskukohase hinna säilitamine olulisem kui kunagi varem

IKEA Eesti turundusjuhi Kadri Vainomäe sõnul on turundus üheks võimaluseks, kuidas IKEA saab jõuda võimalikult paljude tarbijateni. „IKEA äritegevuse keskmes ja ka meie kommunikatsioonitegevuste peamiseks inspiratsiooniks on inimeste kodune igapäevaelu,“ ütleb ta.

Vainomäe selgitab, et uuringud ja kohalikud kodukülastused annavad arusaama, kuidas inimesed oma kodudes elavad, milliste väljakutsetega nad silmitsi seisavad ja millised on nende unistused ning kuidas IKEA saab aidata neid oma koduse elu paremaks muutmisel. IKEA turundusstrateegia ja kommunikatsioon põhineb tegelikel teadmistel. „Paljude inimeste koduse igapäevaelu parendamine on meie eesmärk, nende igapäevamured ja -väljakutsed on meile inspiratsiooniks ning nende unistused innustavad meid uusi IKEA-le omaseid uuenduslikke lahendusi välja töötama,“ lisab Vainomäe.