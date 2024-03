Helen Evert: millised väljakutsed ootavad e-poode 2024. aastal?

Ettevõtted on hakanud kindlustamise vajadust teadvustama ning sellest on abi ka e-kauplejate andmete ning infosüsteemidega seotud kahjudega toime tulemisel. IIZI finantsriskide valdkonna spetsialist Helen Evert toob välja, millised on e-poodide selle aasta peamised digitaalse turvalisuse suurimad väljakutsed kindlustuse vaatest.