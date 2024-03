Koostööpartnerid on vihased: Selver sunnib neid riigipühadel tööd tegema

Delfi Ärilehele laekus kiri, milles üks Selveri koostööpartner kurtis jaeketi tööplaanide üle suurel reedel. Selver saatis partneritele riigipüha eel e-kirja, kus seisis: „Hea koostööpartner! Teavitame, et AS Selver töötab 29.03.2024 tavagraafiku alusel. Palume tagada tellimuste vastuvõtt ja kaubatarned kauplustesse või jaotuskeskusesse vastavalt tavagraafikule.“

Selveri juhi Kristi Lombi sõnul töötab jaekett tavagraafiku alusel aasta ringi. „Teavitus on meeldetuletus sellest meie koostööpartneritele. Tarnetingimused (sh tarned pühade ajal) on koostöölepingutes kajastatud,“ ütleb Lomp.

Ta lisab, et ülestõusmispühad on toidukaubanduses suured müügipühad ja seetõttu on sellised reeglid kasutusele võetud. „Meie soov on tagada sadade tuhandete ostjate meeldiv ostukogemus.“