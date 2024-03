Mastercardi ökonomist: Baltikumi inimestel hakkab aina rohkem raha alles jääma

Tänavu on oodata veel keskpanga intresside langetust, mis jätab majapidamistele kätte veel enam raha.

Suurim üllatus Baltimaade majanduste osas oli ökonomistile siinsete majanduste vastupidavus. „Kui keegi oleks mulle öelnud, et te kogete sellist inflatsiooni ning lisaks kõrgeid EKP intressimäärasid, siis ma oleksin oodanud väga sügavaid majanduslanguseid, aga päris nii ei läinud. Tarbijad on olnud nii vastupidavad, sest tööturg on hästi vastu pidanud,“ ütles Lechmanova.