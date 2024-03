Kauplemisplatvorm Change Group saab uued nõukogu liikmed

Uute nõukogu liikmete liitumine on oluline samm kindlustamaks ettevõtte positsiooni finantstehnoloogia sektoris. Ettevõtte suuromanik Ingmar Mattus suhtub muudatustesse positiivse ootusega: „Aare-Laidar Laos, Jaanus Põder ja Chariton Christou tooksid meie nõukogusse uut energiat ja perspektiivi. Nende ulatuslik kogemus ja teadmised finantstehnoloogia sektoris aitavad meil edukalt navigeerida läbi tulevaste väljakutsete ja võimaluste. Oleme tänulikud Roger Alan Crookile ja Hans van der Noordaale nende panuse ja pühendumuse eest ettevõtte arengusse ning soovime neile edu tulevikus.“

Aare-Laidar Laos ja Jaanus Põder omavad mõlemad pikaajalist kogemust finantsturgudel ja ettevõtete strateegilisel kasvatamisel. Alates 2021. aastast on nad Change’i aktsionärid, suurendades perioodiliselt oma osalust ettevõttes täiendavate investeeringutega. „Ennekõike lähtume oma otsustes aktsionäride ning Change’i klientide vara säilimise ja kasvatamise tagamisest. Olles osanikuna Change’iga seotud juba pea kolm aastat, hindame kõrgelt tänast meeskonna kompetentsi ja tugevat toodet. Change ei ole enam väike startup, mis otsib oma teed, vaid tugeva tiimi ja tootega ettevõte, millel on head eeldused piiriüleseks kasvuks. Loodame oma kogemustega meeskonnale sellel teel abiks olla,“ märkisid Laos ja Põder.

Doktorikraadiga Chariton Christou paistab silma nii akadeemilises ringkonnas kui ka finantssektoris, olles üks Boltzmann Researchi loojatest, mis on finantsuuringutele keskendunud tehisintellekti ettevõte. Eelnevalt Tickmillis kvantitatiivsete uuringute juhina töötanud Chariton on tehisintellekti ja masinõppe ekspertiisi abil saavutanud edu kvantitatiivses kauplemises finantsturgudel. „Change on üks innovaatilisemaid ettevõtteid finantssektoris. Oma kogemuste ja taustaga olen kindel, et suudan neid veelgi kiirema kasvuni juhtida,“ ütles Christou.

Change on 2016. aastal loodud, Hollandis ja Eestis väljastatud tegevuslubade alusel teenuseid osutav kauplemisplatvorm, mille vahendusel on võimalik turvaliselt osta, müüa ja hoida krüptovarasid ning kaubelda tuletisinstrumentidega. Lisaks investeerimisteenustele on klientidel võimalik oma kontoga siduda Visa maksekaart, mis tagab 24/7 ligipääsu kontol olevatele vahenditele. Change’i eesmärgiks on muuta investeerimine lihtsaks, taskukohaseks ja kättesaadavaks kõigile. Tänaseks on Change’il üle 130 tuhande kasutaja enam kui 30 riigis ja kokku on platvormil kaubeldud ligi 2 miljardit euro väärtuses.