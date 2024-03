Ökonomist: teist kvartalit järjest ületab Eesti teenuste eksport Eesti päritolu kaupade eksporti

Teenuste eksport on ületanud vahepealse väikese mõõna sest aastakasvuga sarnast kasvu on näha ka võrreldes kolmanda kvartaliga, mille suhtes oli kasv 4,2 protsenti.

Juba teist kvartalit järjest ületab Eesti teenuste eksport Eesti päritolu kaupade eksporti. Seepärast on teenuste väliskaubandus saanud olulisemaks Eesti jaoks kui kaupade väliskaubandus. Selle taga on ühelt poolt väga positiivne teenuste kaubanduse suur kasv. Paraku on aga teiselt poolt kaupade väliskaubandus jätkuvas langustrendis ja sealt kiiret suunamuutust ei ole oodata. Seepärast on lähiaastal või isegi paaril häid uudiseid oodata just teenuste valdkonnast.

Võrreldes 2022. aastaga on teenuste väliskaubanduse ülejääk panustanud ka SKT kasvu positiivselt. Teenuste väliskaubanduse ülejääk on isegi suurem kui kaupade kaubanduse puudujääk.

Positiivne uudis on see, et viimaste aastate jooksul on kasvanud USA osatähtsus teenuste ekspordis, mis tõusis aastavõrdluses kasvanud 5,9 protsendi juurest 7,8 protsendini, tõustes lausa 38,4 protsenti. Ettevõtjad on üles leidnud kasvava turu ning neid võimalusi kasutatakse aktiivselt. Potentsiaali aga kindlasti jagub rohemaks. USA kaubandus ületas eelmise aasta lõpus kogu Aasia-suunalise ekspordi mahu.

Jätkuvalt on tõusuteel ka Euroopa Liidu suunal teenuste eksport, ületades eelmise aasta taset 8,2 protsendiga. ELi osatähtsus tõusis 65,3 protsendi juurest 67,7 protsendini. USA, Aasia ja Euroopa Liidu kasvu on olnud ka jätkuvad, näidates, et meie kohalikud arengud ei ole pannud väga suurt negatiivset pitserit teenuste konkurentsivõimele välisturgudel.