Pakrineeme maagaasi laadimiskäpa paigaldas RVT Ehitus

RVT Ehituse tegevjuht Taavo Säärits sõnas, et Eleringi hankel pakkumise esitamiseks seati tingimuseks sobiva kraanalaeva leidmine. „Lähtuvalt sellest, et 50 tonni kaaluv laadimisvars asub merepinnast oluliselt kõrgemal ja oli vaja vähemalt 40 meetri kõrgusele tõstvat kraanalaeva, oli kraanade valik meie piirkonnas on väga väike. Õnneks saime rentida Poolast paigalduseks sobiva, 330 tonnise tõstevõimega kraana.“

Laadimisvars saabus Eestisse maanteed mööda ja pandi kokku Paldiski Põhjasadama kai peal, et selle saaks haakida kraanalaevale ja transportida ümber Paldiski poolsaare haalamiskaile paigalduspositsioonile. „Kraanalaeva saabumisel oli meil ilmaga õnne, sest peale üht tormist päeva oli väga rahulik ilusa päikesepaisteline päev ja me saime paigaldustöö ära teha,“ ütles Säärits.

Eleringi juhatuse liikme ja varahaldusjuhi Reigo Kebja sõnul läks koostöö laadimisvarre paigaldamisel igati sujuvalt. „Väga hea meel on, et ühtegi olulist takistust ilma ega tehnika osas ei esinenud, mis oleks võinud paigaldamise graafikut segada. Koostööpartner oli laadimisvarre paigaldamiseks hoolikalt ette valmistunud ja kõikvõimalikud stsenaariumid eelnevalt läbi mänginud, mis kindlasti hõlbustas projekti õnnestumist,“ ütles Kebja.

Säärits usub, et laadimisvarre paigaldus annab Eesti gaasitarbijatele lisakindluse: riigis on erinevad gaasiga varustamise võimalused. Ta loodab samuti, et see süstib ka tootmisettevõtetele julgust planeerida ning investeerida Eestisse, arendamaks tööstusi, mis vajavad suuremahulist energiat ning annavad tööd nii ehitajatele, tehnoloogiasektorile, tarnijatele kui ka töötajatele.