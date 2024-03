Töötavad välisüliõpilased ja -vilistlased tõid möödunud õppeaastal üle 20 miljoni euro maksutulu

Haridus- ja noorteameti programmi „Study in Estonia“ juht Eero Loonurm näeb, et Eesti ülikoolid ja rakenduskõrgkoolid on viimase kümne aastaga silmnähtavalt arenenud ning on tänu välisüliõpilaste õpetamisele aidanud maailma viia sõnumi Eesti kvaliteetsest kõrgharidusest.