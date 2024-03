Arvamus: viis põhjust, miks just majanduslikult raskel ajal ettevõtlusega alustada

Hea äriidee on tahtnud juba ammu sahtlist välja saada, aga sa pole päris kindel, kas see ikka lendab. Oled ju küll kuulnud mõtet, et karm treening annab võistlusel eelise. Nüüd kujuta ette, et sinu äriidee on nagu sportlane, kes on valmis end proovile panema.

Sinu äriplaani tuleproov

Üks suur eelis just majandusliku mõõna ajal ettevõtlusega katsetamiseks on tõenäosus, et kui äriplaan töötab keerulisel ajal, siis küllap saab see veel suurema hoo sisse majanduse kasvuperioodil. Niisiis on perfektne aeg kontrollimaks, kas äriideel on päriselt jumet.

Alusta targalt, kuluta ressursse mõistlikult ja õpi igast kogemusest. Nii õpid end paremini tundma ja saad teada, kas sinu iseloom sobib näiteks määramatusega, mida ettevõtlus esialgu pakub, ning millised on sinu probleemide lahendamise oskused.

Põhitöö kui turvavõrk

Kui oled valmis äriideed katsetama ning samal ajal laekub igal kuul pangaarvele turvaline palk põhitööst, oled rohkem kui õnnega koos. Mis sind veel tagasi hoiab? Kui aga peaksid päevapealt põhitöö kaotama, siis oled sina just see, kes on võidujooksu ajaga võitnud ja võib-olla saad juba ka oma äri esimesi vilju noppida.

Ettevõtlus annab ka hea võimaluse rinda pista kasvavate elukuludega ning alustada lisatulu teenimisega. Tõsi, alguses ei pruugi ettevõtlusest saadud tulu kõiki vajadusi katta, kuid aja möödudes võib lisatulu olla juba märgatav. Kui suudad aga ühtviisi kvaliteetselt teha nii põhitööd kui ka oma äri ning su tööandja seda võimaldab, siis annab see sulle võimaluse natuke tuleviku tarbeks kõrvale või koguni teenima panna – investeerida või hoiustada, et suurendada oma turvatunnet ja luua puhvreid.

Klientide vajaduste evolutsioon