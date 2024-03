„Kogu su üüriäri on hetkega lõppenud.“ Koolitaja hoiatab investoreid kalli kõrvalkulu eest

„Kinnisvarainvestorina peab täna väga ettevaatlik olema remondifondide suhtes. Mõned investorid on sattunud majadesse, kus on plaan olnud remondifondi tõsta viiele eurole ruutmeeter. Kogu su üüriäri on sel hetkel lõppenud,“ möönab Pärtel, kelle sõnul seavad tihti just pangad nõnda kõrge tingimuse. „Kõrvalkulud muutuvad järjest olulisemaks,“ möönab ta.

Pärtel on seda meelt, et kinnisvarahinnad võiksid lähiaastatel oluliselt tõusta. Ja seda põhjusel, et uutele ja ja vanadele elamutele on tulemas kõiksugu rohepöörde nõuded, mis muudavad uue kinnisvara ehitamise ja vana renoveerimise kallimaks. „Ainuüksi see asjaolu toetab ideed, et kinnisvara hinnad võiksid tõusta või kui nad ei tõuse, siis ehitamine ja renoveerimine jääb lihtsalt seisma. Samas ma ei usu, et me näeme otsest seisakut,“ arvab Pärtel.