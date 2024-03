KUULA | Aasta investori väärtused kukkusid Martin Heremi öeldu peale kokku: minu jaoks on see olnud väga raske muutus

Tänases Ettemõtte saates on Taavi Kotka ja Henrik Roonemaa külaliseks hiljuti Startup Auhindade jagamisel aasta investoriks valitud Helery Pops, kes muuhulgas räägib ka sellest, kuidas ta on pidanud oma mõtteviisi muutma ja kui raske see on olnud.

„Südamega investeerimine, maailma päästmine, green tech, põllumeestele edu juurde. Kõik need väärtused, mis mul on olnud, on pigem olnud kogukonna ja inimkonna edasi arendamise mõtted,“ rääkis Pops. „Minu jaoks isiklikult on see olnud väga raske muutus oma mõtteviisis.“

Saates veel ka sellest, kuidas Pops esindab Eestis leedukate investeerimisfondi Practica Capital, mis oma 80 miljoni euroga on suurim ainult Baltikumi idufirmadesse investeeriv fond. Kuidas nad oma valikuid teevad ja millised valdkonnad on nende arvates tulevikus suured, kuuleb saatest.

Saate teemad:* Kuidas saab palgatöötajast investor ning milliseid oskusi või omadusi selleks vaja on?

* Mis on Practica Capital ning kuidas ja miks nad Eesti firmadesse raha paigutada tahavad?

* Millistest valdkondadest tulevad järgmised suured Eesti edulood idufirmade alal?

* Tehnoloogia on olnud pikalt väga meestekeskne ala. Kas see on viimasel ajal muutunud? Millega peab arvestama ja mida teadma selles valdkonnas tegutsev naine?

* Kuidas investeerida kaitsevaldkonda?

* Kas praegu on idufirmade asutamiseks ja nendesse investeerimiseks hea aeg?Saatejuhid on Taavi Kotka ja Henrik Roonemaa.

