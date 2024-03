Teadus- ja ärilinnakut Tehnopoli hakkab juhtima endine Eesti Energia juhatuse liige Agnes Roos

Nõukogu esimehe Erkki Karo sõnul oli seekordne konkurss Tehnopoli juhatuse esimehe kohale väga kõrgetasemeline ja konkurentsitihe, mis näitab, et Tehnopol on teinud väga head tööd ja muutunud Eesti innovatsisüsteemi oluliseks tegijaks. „Nõukogul on väga hea meel, et Agnes Roos on otsustanud Tehnopoliga liituda ning ootame, et tema värske vaade, ambitsioonikas visioon ning laiapõhjaline tehnoloogiaalane kogemus ja võrgustikud aitavad Tehnopolil järgmistesse kõrgustesse tõusta,“ ütles Karo.

Agnes Roos ütles, et Tehnopoli muudab eriliseks see, et tema tegevuse mõju Eesti innovatsiooni arengule on väga suur. „Tehnopol aitab vabastada eri kasvufaasis tehnoloogiaettevõtete arengupotentsiaali ja muuta seeläbi innovatsioon iga päeva lahutamatuks osaks. Ja see on just see, mis mind kõnetab. Näen, et minu eelnevad kogemused täiendavad Tehnopoli tugevaid kompetentse. Meil on võimalus veelgi enam panustada avaliku sektori, teadusasutuste ja ettevõtete koostöösse, et uued maailmamuutvad tehnoloogiaettevõtted tuule tiibadesse saaksid ja seeläbi tõuseks ka Eesti majanduse konkurentsivõime,“ ütles Roos.