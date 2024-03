Märgatav hinnatõus. Rehvivahetuse eest tuleb sel kevadel rohkem maksta

Suverehve võib Eestis kasutada alates 1. märtsist, kuid kohustuslikud on need alles 1. maist. Delfi Ärileht uuris, kas ja kuidas on hinnad viimase aasta jooksul muutunud.

Rehvid Pluss OÜ juht Indrek Kermon sõnab, et tarbijatele on nähtavaim tõus käibemaksutõus 20% pealt 22% peale. „Kui ilma käibemaksuta oli hind 100 eurot ja tavaliselt ostetakse neli rehvi (400 eurot ilma käibemaksuta), siis on see vahe ikka olemas,“ ütleb ta. 20% maksumääraga oli nelja rehvi hind 480 eurot, 22% käibemaksuga aga 488 eurot.