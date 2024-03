Mitmed Tele2 kliendid said täna hommikul ekslikult SMS-e varasemate kõneaja laadimiste kohta

Mitmed Tele2 lepingulised kliendid, kes on varem kasutanud oma telefonilt mõne teise Tele2 kõnekaardi laadimise teenust, said täna järjest mitmeid SMS-e. „Olete teinud taotluse..., taotlus on vastu võetud..., raha on üle kantud...,“ tõi Ärilehe lugeja välja, millised sõnumid talle täna laekusid.