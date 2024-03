Investor ja fotograaf Kaupo Kalda: olen saanud päris palju sõpru investeerima

Eesti üks tunnustatamuid droonifotograafe Kaupo Kalda on oma valdkonna fanaatikuid koondava Drooniklubi asutaja. Muu hulgas kirjutab ta droonialaseid artikleid ning on teinud Lennuametiga koostööd ajurünnakus, kuidas droonielu Eestis turvalisemalt korraldada. Peale kõige selle on ta aktiivne investor, kelle suurimad positsioonid on eeskätt tehnoloogiasektori aktsiates.

Mis on kõige ogaram investeerimisnõu või -võimalus, mida sa kuulnud-näinud oled?

Facebookis on (liiga suureks kasvanud) Finantsvabaduse grupp, kus iga postituse all keegi pröökab, et „indeksfondid on igavad“ ja muud sellist. Selliseid „kiirelt rikastujaid“ oleme alati näinud ja see on lihtsalt tüütu müra. Järgmine hetk enamus neist on vakka ja teame isegi, miks.

Ma ei suhtu ka krüptosse positiivselt, kuna sellel puudub reaalne alusvara ning on vaid spekulatsioon. Tundub, et krüpto suur tõus oli kunagi uudse asjana ära ja sealt rikastunud inimeste näidete varal püütakse nüüd sama korrata. Nagu iga edulugu püütakse korrata. Aga seal on riskid liiga suured ja erilist loogikat taga pole.

Kolmandaks hoian eemale igasugu hoiulaenuühistustest. Kui ühistu reklaamib teles ülikõrget tootlust, siis tead juba ette, et varsti on nad ilmselt tagaotsitavad, arreteeritud, esiuudistes. Ma ei ütle, et kõik ühistud on sellised petuskeemid, aga neid on kindlasti liiga palju.