Sajad ettevõtted määratakse elutähtsa teenuse osutajaks. Nõuded käivad ettevõtetele üle jõu

Aasta tagasi jõustas Euroopa Liit reeglid, mis peavad aitama saavutada selle, et ühiskonna toimimiseks hädavajalikud teenused oleksid tagatud kogu aeg: sõjaseisukord, torm, pandeemia või kasvõi küberrünnak ei tohi neid peatada. Nüüd on jäänud seitse kuud, et ka Eestis need reeglid jõustada: hiljemalt 18. oktoobriks peavad meil olema uued reeglid kasutusel. Vastasel korral ootab meid tavapärane Euroopa Liidu rikkumismenetlus, mis võib päädida minimaalselt 211 000-eurose trahviga.