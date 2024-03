Aasta investor: mind aitab teadmine, et ma ei tee rikkaid rikkamaks

Roonemaa: räägime kaitsetööstusest. Sa ei ole siin eitav, aga ettevaatlik küll. Idudes on üldiselt levinud soov teha maailma paremaks kohaks, aga nüüd peame tegelema sellega, et loodud tehnoloogia tapaks rohkem inimesi.

Ma ei tea siin õigeid vastuseid. See on see, millega ma igapäevaselt kokku puutun. Minu väärtused on olnud seotud kogukondade ja inimkonna edasi arendamisega. Valdkonna ettevõtted kohtusid hiljuti Martin Heremiga ja Allan Martinson küsis, mida me peaks ehitama, et sõda võita. Herem ütles, et see on lihtne – meil on vaja sellist masinat, mis tapab 5, 10 ja 50 kilomeetri pealt inimesi. Sellega seoses kukkusid kõik mu väärtused kokku. Pidin hakkama neid uuesti üles ehitama. Saan samas aru, et see on vajalik ning peame püsima jäämiseks seda tegema. Minu jaoks on see olnud raske muutus.