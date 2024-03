Taani näide: magustatud jookide maksu tühistamine on Taani riigi teine sünnipäev

Üks argument, miks Taanis otsustati 2014. aastal karastusjookide maks kaotada, oli piirikaubandus. „Taani riigil jäi maksu kehtimise ajal igal aastal ligi 700 miljonit eurot saamata. Kõige kurvemal perioodil osteti iga kolmas karastusjook mõnest naaberriigist, peamiselt Saksamaalt,“ lisab Haekkerup. „Kõige hullem on piirikaubanduse juures asjaolu, et kui inimesed juba rändavad ühe tootegrupi pärast, siis ostavad nad muljat ka teisi tooteid ja tarbivad sealseid teenuseid. Sellest saab harjumus, millest on väga keeruline vabaneda.“