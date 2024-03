Eesti roheidu kaasas 1,3 miljonit eurot

Themo nutikad termostaadid on siiani säästnud kasutajate raha optimeerides elektrikütteid lähtuvalt börsihinnast. Nüüd on Themo omanikel Soomes võimalik teenida lisatulu, kui nad on valmis osalema Fingridi sagedusreservi turul. Fingrid opereerib Soomes sageduse hoidmise reservturgu (Frequency Containment Reserves, FCR), mille abil hoitakse elektri nõudlus ja tootmine reaalajas tasakaalus. Balti riikide elektrivõrkude haldurid plaanivad sagedusreservide turuga alustada 2025. aastal, kui ühendatakse ennast lahti Venemaa elektrivõrgust.