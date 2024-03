Kinda heitmine teistele. Enefit lubab uue paketiga suveks soodsaid börsihindu ja talveks hinnakindlust

Enefiti Eesti turu juhi Santa Tohveri sõnul hakkab Enefit pakkuma kombineeritud elektripaketti, et teha klientide elu mugavamaks ning pakkuda lahendust neile, kes tahavad võtta hooajalisest hinnaerinevusest maksimumi. „Näeme, et osa Enefiti kliente valivad suvekuudeks börsipaketi ning fikseerivad hinna talveks. Elektripaketiga tegelemine kaks korda aastas tundub tülikas, seega tuleme inimestele appi ning teeme vahetuse automaatseks kõigil, kes seda soovivad,“ ütles Tohver.

Elektripaketis sisalduva kindlustusega on kodused elektriseadmed kaitstud äikesest, elektririkkest või ülekoormusest põhjustatud kahjude vastu. Enefiti sõnul annab see täiendavat turvatunnet ka neile, kel on kodukindlustus juba olemas, kuna mitmed kodukindlustused elektririkkeid ei kata või on piiratud ulatuse ja oluliselt kõrgema omavastutuse summaga.