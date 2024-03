ASBIS ja AMD tähistavad partnerluse 20. aastapäeva

Viimase kahe aastakümne jooksul ASBIS-i ja AMD vahel välja kujunenud partnerlust iseloomustab laiapõhine ning produktiivne koostöö ja sünergia, mis toob kasu mõlemale poolele. See partnerlus on olnud edukas, hõlmates enam kui 40 Euroopa, Lähis-Ida ja Aafrika piirkonna riiki ning pakkudes laia valikut litsentsitud tooteid, nagu lauaarvutite, serverite ja tööjaamade protsessorid ning Radeon PRO Graphicsi graafikakaardid.

„Advanced Micro Devices (AMD) on olnud ASBIS-ile hindamatu strateegiline partner, moodustades viimase kahe aastakümne jooksul meie äritaristu lahutamatu osa. Meie partnerlus on toiminud võimendina märkimisväärse edu saavutamiseks ning üheskoos oleme suutnud kiirendada olulisi edusamme tehnoloogiatööstuses. Dünaamilise duona jätkame oma sektoris innovatsiooni ja ümberkujundamise eestvedamist. ASBIS tunneb tohutut uhkust selle üle, et suudab olla AMD usaldusväärne turustaja, ning me pühendume AMD toetamisele kõigis selle arendustegevustes. Pikaajaline strateegiline partnerlus AMD ja ASBIS-i vahel on tunnistus meie vastastikusest edust ning ühisest visioonist. Püüame üheskoos meie tööstusharu edasi viia ja selle aluseid tugevdada.“