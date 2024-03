Kinnisvarafond Baltic Horizon Fund palub 42 miljoni eurose laenu tingimuste lõdvendamist

Fond soovib, et tänavuseks aastaks langetataks võlateenistuse kattekordaja kinnitust ehk et investorid oleksid nõus tänavu kattekordajaga, mis on suurem kui 0,85 (esialgsetes tingimustes 1,10 -toim). See tähendab sisuliselt, et tänavu võiksid investorid olla nõus olukorraga, mil kinnisvarafondi sissetulek pole võla teenindamiseks piisav. Alates 2025. aasta algusest tõuseks kattekordaja tagasi prospektis ette nähtud tasemeni ehk 1,20 punktini.