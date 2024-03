AirBalticu juht: lendamine ei ole odav tegevus, see maksabki natuke rohkem kui cappuccino

Martin Gauss meenutas, et airBaltic oli eelmise kriisi ajal, 2011 aastal pankroti äärel, millest tuldi aga edukalt välja. „Unistasime, et meil oleks Tallinnast 11 lendu. Täna on neid lende aga juba 22,“ rääkis ta, lisades, et Eesti turg on airBalticule väga oluline ning ka Eesti riik tundub rahul olevat.