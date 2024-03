Raul Kirjanen tööstuse trööstitust olukorrast: kogu tööstusega tegeles üks ametnik, kes ka töölt lahkus

Skeleton Technologies otsustas oma superkondensaatorite tehase rajada Eesti asemel Saksamaale. Ettevõtte kaasasutaja ja tegevjuht Taavi Madiberk sõnas aruteluringis, et selle peamine põhjus oli Saksa odav tööjõud. „Ja tööstuspoliitika üldiselt. Vietnamis, Saksamaal, Eestis – Skeletonil vahet pole, kus toodame. Kuid Saksamaal on superkondensaatorid olulisel kohal,“ rääkis ta. Sakslased olid valmis investeerima kuus miljonit eurot.

Saksamaa kasuks rääkis ka see, et seal on kompetentne tööjõud ja Skeletoni võimalikud kliendid. Superkondensaatoreid vajab näiteks Saksamaa autotööstus.