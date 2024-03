Kinnisvarabüroo Uus Maa tegevjuht Igor Habal nendib, et kinnisvaraturg on oma olemuselt sesoonne – talvel langeb nii pakkumiste arv kui ka nõudlus, samas kui meelepärase hinnani on lihtsam jõuda. „Kevadel, alates märtsist-aprillist liigub kinnisvaraturupendel teises suunas – suureneb nii pakkumiste arv kui ka nõudlus, samas kui allahindlusi on keerulisem läbi rääkida,“ selgitab ta.