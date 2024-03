Erainvestorid loovad Ukraina ülesehitamiseks 14 miljardi euro suurust fondi

Ukraina Arengufond on liikumas selle poole, et saada vähemalt 500 miljonit dollarit riikidelt, arengupankadelt ja teistelt toetuste andjatelt ning 2 miljardit dollarit erainvestoritelt, ütles Bloombergile üks vestluses osalevatest finantsistidest, maailma suurima varahalduri BlackRocki asepresident Philipp Hildebrand.

Tema sõnul võiks konsortsium kokku tuua vähemalt 15 miljardit dollarit ehk pea 14 miljardit eurot, millega Ukraina ülesehitustööd rahastada. Eelmisel kuul hindas Maailmapank, et Ukraina üles ehitamine võib maksma minna ligi 500 miljardit dollarit.

Fondi prioriteetsed valdkonnad on põllumajandus, tootmine, infrastruktuur ning energia. Senimaani on läbi vaadatud ligi 200 projekti, millest sobilikeks on osutunud 20.