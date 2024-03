Minister Riisalo: majanduspoliitika vajab ühist sihti

„Riik ei saa ettevõtjale luua toodet. Aga mida me saame teha, on tugi, et ettevõtja saaks head toodet arendada ja viia seda uutele turgudele. Majanduspoliitikas on vaja samasugust üksmeelt nagu on Eesti kaitsepoliitikas, kus võidakse vaielda protsentide üle, kuid suund ja arusaam on ühine. Majanduspoliitika vajab ühist sihti. Homme esitletavas majanduse elavdamise kavaga see soov meil ka on, et ehitaksime Eesti majandust edasi nii nagu see on meile seni edu toonud – tihedas avaliku ja erasektori koostöös,“ sõnas Riisalo.