PwC tippjuhtide uuring: Eestis on praegu olulisim maksukeskkonna konkurentsivõime ja valitsuse tegevus

Enda ettevõtte tulude prognoosi osas järgneva 12 kuu vaates on Eesti tippjuhid üsna samal arvamusel kui aasta tagasi: 45% loodab tulu kasvatada, 35% leiab, et see jääb samaks ja 20% arvab, et tulu kahaneb. Lätis on aga perspektiiv võrreldes aastatagusega 9 protsendipunkti võrra pessimistlikum: 37% tippjuhte arvab, et ettevõtte tulu kasvab. Aasta tagasi oli see näitaja 46%, ehk peaaegu võrdne Eestiga. Leedus ollakse tulu kasvamise koha pealt kolmest Balti riigist kõige optimistlikumad: sel aastal loodab oma ettevõtte tulu suurenemisele 49% tippjuhtidest. Siiski on see tulemus mõnevõrra pessimistlikum võrreldes aastatagusega, mil ettevõtte tulu suurenemist prognoosis 54% Leedu tippjuhtidest.