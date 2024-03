Elisa hoiatab: ettevõtte nimel tehakse petukõnesid

Elisa infoturbejuht Mai Kraft kinnitas, et ükski ettevõte ei küsi telefoni teel kliendi konfidentsiaalseid isikuandmeid. „Palume klientidel suhtuda kõnedesse suurima ettevaatlikkusega ning veenduda, et kõne on ettevõtte tegeliku esindaja poolt. Võltsnumbritelt tehtud kõnedest on kõige kergem aru saada, kui kõne katkestada ja tagasi helistada.“