Tänavu 50 miljardi võrra rikkam Mark Zuckerberg astub Elon Muski kandadele

2024. aastal on Zuckerberg saanud seega oluliselt jõukamaks ning läheneb vara väärtuse poolest Elon Muskile. Aasta alguses on Zuckerbergi vara väärtus kerkinud pea 50 miljardi euro jagu, sellal kui Muski vara väärtus on langenud 41 miljardit eurot, selgub Bloombergi kogutud andmetest.