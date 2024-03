Soome kaltsukates on hinnad oluliselt tõusnud ning peletanud kliente eemale. Milline on seis Eestis?

Soome sotsiaalpoliitika teaduri Anna-Maria Isola sõnul tõusid Soome kirbuturu hinnad juba enne inflatsiooni. Teadlaste sõnul on üheks selle põhjuseks see, et müüdavad tooted on senisest kvaliteetsemad ja uuena veelgi kallimad kui varem. Kirbukatel müüakse järjest rohkem kaubamärgitooteid, mis on populaarsed nooremate tarbijate seas. Jyväskylä ülikooli professor Terhi-Anna Wilska lisas, et inimene võib toodete väärtust üle hinnata emotsionaalse väärtuse tõttu.