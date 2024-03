Soolise palgalõhe vähendamiseks on mitmeid võimalusi

5. märtsil tähistatakse Eestis igal aastal võrdse palga päeva. Võrdse palga päev tähistab hetke, mil Eesti naised on teeninud keskmiselt välja sama palga, mille mehed teenisid eelmise aasta lõpuks. Kuna sooline palgalõhe on Eestis 17,7 protsenti, tähendab see, et naistel tuleb tänavu meestega võrdse palga teenimiseks töötada 45 tööpäeva rohkem. Kuigi palgalõhe on kümne aasta jooksul jõudsalt vähenenud, kasvas see 2022. aastal taas 2,8 protsendipunkti võrra.