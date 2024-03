Jarek Kurnitski: missuguses korterelamus on kõige väiksemad kulud?

Energiamärgis sisaldab üksikasjalikke energiakasutuse andmeid, kuid tarbijale ei ütle need kilovatt-tundides numbrid suurt midagi. Tarbijat huvitab eeldatavasti kõige rohkem keskmine kuine energiakulu eurodes (nii elekter kui ka soojus) ühes kuus korteri ruutmeetri kohta. Selle numbrini jõudmiseks tuleb hoone projektist vaadata eluruumide ja võimalike äripindade pindala, siis võtta energiamärgisest elektri ning soojuse kilovatt-tunnid, rakendada energia hind ja arvutada energiakulu korteri ruutmeetri kohta välja. Korrutades selle oma korteri pinnaga, millele on lisatud köetava üldpinna osa, ongi tulemus käes. Kõik see on avalik info, aga tükk tegemist ja nii võiks tulevikumärgistes kirjas olla korteri ruutmeetri energiakulu eurodes.