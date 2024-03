Kogu kaup –25%, kuid mitte elektroonika. Apollo e-smaspäeva reklaam nörritas kliente

Apollo raamatupood teavitas kliente, et e-smaspäeval on e-poes kogu kaup –25%. Delfi Ärilehele kirjutas klient, kes läks seepeale veebipoodi vaatama, äkki ta leiab omale sobivad kõrvaklapid. „Tulemus oli see, et 72 tootest ei olnud mitte ükski 25%-lise soodustusega. Valdavalt oli soodustus vaid 10%,“ kirjeldas ta.