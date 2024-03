Trialoog: TalTechi uus portaal innustab innovatsiooni ja ühiskondlikku arutelu

Elame keerulisel ajaperioodil, ülikiirete muutuste sajandil, kus üheks peamiseks edasiliikumise kunstiks on oskus hiiglaslikes infoväljades orienteeruda ning vastu võtta tarku ja tugevaid otsuseid. Kui me ise ei muutu ja juhi muutusi, siis muudetakse meid – ning see kehtib nii iga inimese, organisatsiooni kui kogu riigi kohta.