Bigbank: kasutatud autode ost autolaenuga teeb rekordeid

Bigbank Eesti juhi Jonna Pechteri sõnul on käesoleva aasta algusest väljaantud autolaenude maht 40% kõrgem võrreldes viimase 3 aasta keskmisega ning 30% kõrgem võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. „Autolaenu populaarsuse kasvule on kindlasti aidanud kaasa kindlalt fikseeritud intress, mida Euribori tase ja prognoosimatud võnked ei mõjuta,“ selgitas Pechter, kelle sõnul on keskmine autolaenu summa endiselt 9 000 – 10 000€ juures.

Müügimahu kasv tulenebki Pechteri kinnitusel ennekõike just kasvanud nõudlusest, mitte laenusummade suurenemisest. „Eks Eesti inimesed on kasvavate hindade ja suuremate intresside tõttu juba mitu aastat auto ostmist edasi lükanud. Tõenäoliselt oleme nüüd sealmaal, kus paljud on juba sunnitud auto uuema vastu vahetama. Tundub ka, et automaksuga seotud hirmud mõjutavad veelgi tugevamalt kasutatud autode ostjaid, kes uuemaid elektri- või hübriidautosid osta ei saa. Nüüd püütakse enne kättesaadavaile diisel- ja bensiinimootoriga autodele pandava suurema maksuga kaasnevaid hinnatõuse oma autovahetused ära teha,“ selgitas ta autoturu hetkeseisu.

Bigbanki autolaenu intress on alates 6,9% laenujäägilt, laenusumma võib olla kuni 30000 eurot ning laenuperiood 6-120 kuud. „Laenuvõtjal tasub olla tähelepanelik, sest erinevalt Bigbankist arvutavad osad laenupakkujad kogu perioodi vältel intressi algselt summalt, mistõttu võib intressipakkumine esampilgul petlikult tunduda soodsam, kuid laen ise osutuda oluliselt kallimaks,“ hoiatas Pechter, kelle sõnul on täna mõne universaalpanga poolt pakutav liisingki kogukulunäitajalt kallim kui Bigbanki autolaen. „Siin tasub ühtlasi meeles pidada, et autolaenuga ostetud sõiduk vormistatakse koheselt ostja nimele ning sellele ei pea kohustuslikus korras sõlmima kaskokindlustust, nagu liisingus olevale sõidukile,“ võrdles Pechter erinevaid tooteid.