Üürikorterite pakkumiste arv kasvas aasta esimeste kuudega mühinal

„Üürikorterite pakkumiste arv paistab praegu silma kõikjal Eestis. Eriti jaanuaris suurenes kinnisvaraportaalis nende arv aasta taguse ajaga võrreldes märkimisväärselt ning veebruaris see kasvutrend jätkus. Tallinnas kasvas kuulutuste arv eelmisel kuul 25%, Tartus 18% ja Pärnus 90%,“ kommenteeris Kinnisvara24 tegevjuht Urmas Uibomäe.

Maakonniti tuli uusi üürikuulutusi juurde kõige rohkem Raplamaal 123%, Saaremaal 80% ning Võrumaal ja Ida-Virumaal 58%. Samas on suurlinnadest väljaspoole jäävaid üürikortereid portaalis vähem pakkumisel ja seetõttu muudab juba kümne kuulutuse lisandumine tugevalt pakkumiste protsenti.

„Eelkõige suurlinnade pakkumiste arvu sedavõrd suur kasv näitab, et üleüldine hinnatõus, sealhulgas kommunaalkulude kallinemine ja euribori tõusust tulenev eluasemelaenu intresside märkimisväärne suurenemine, on pannud paljud korteriomanikud rahaliselt sundseisu. Seetõttu on seni vabana seisnud korterid pandud kulude vähendamiseks üüriturule,“ tõdes Uibomäe.

Lisaks mõjutas Tallinna üürituru pakkumiste hulka arendajad, kes muutsid kinnisvaraturu olukorrast lähtuvalt oma äriplaani ja paiskasid osad müümata korterid üüriturule. Selle tulemusel kasvas isegi pealinna üüripakkumiste keskmine ruutmeetri hind umbes 4 protsenti.

Samas aga vähenes Uibomäe sõnul üürikinnisvara investorite huvi soetada uut kinnisvara, sest suuremates keskustes ei tasunud laenuraha kallinemise tõttu üüriäri enam vaeva, kuna raha hoiustamine pankades muutus sellest tulusamaks.

„Seega on turg üürnike poole kaldu ning kehvemas seisukorras ja väsinud olemisega korterisse on praegu keeruline leida üürilist,“ kirjeldas Uibomäe olukorda. Üürihinnad aga püsivad suuremates linnades ja osades maakondades sisuliselt eelmise aasta tasemel ning pole ka näha, et hakkaksid langema. „Arvestades, et kõrgemad laenuintressid on muutnud korteri ostmise paljude jaoks senisest enam kättesaamatumaks, siis nõudlus üüripindade järgi ei näita vähenemist,“ lisas Uibomäe.