INTERVJUU JA GRAAFIK | Minister Riisalo suurest majandusplaanist: kindlasti saab see kriitikat, aga meie kavatsus on siiras

Esmalt, täna teatas Fibenol, mis on teatavasti Raul Kirjaneni järgmine suur äri pärast Graanul Investi, et nad kaaluvad tõsiselt oma tehase Lätti rajamist. Eestis nad toetust ei tunneta.

Fibenoli otsus – kuigi mitte veel lõplik – tootmine Lätti viia on hoiatusmärk, et Eesti majanduspoliitikas on vaja kursimuutust. See pole ju sugugi esimene suur investeering, mis võib Eestisse jääda tegemata. Neid näiteid on ka varasematest aastatest. Täna esitletud majandusplaanis on just selleks ka kirjas, et meil on vaja selget kokkulepet, kuidas ja missuguseid ressursse võib Eestis väärindada. Lisaks on seal suurinvesteeringute lihtsustamiseks ettepanek luua kiire ja lihtne menetlusprotsess ehk niinimetatud roheline koridor. Selleks see plaan ongi, et majandus tõusule viia ja et investeeringuotsused langeksid Eesti kasuks. Fibenoli näide illustreerib, et senises majanduspoliitikas on osa tööst jäänud tegemata. On see siis ressursipoliitika, bürokraatia või suhtumine, et minu akna taga kõlagu vaid linnulaul, las tootmine toimuda kuskil mujal. Tuleb aga aduda, et Eestile on tööstust vaja, tegutseme majandusministeeriumis selle nimel, et Eesti majanduselt pidurid maha võtta ja kasvule hoogu anda.