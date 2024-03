Enefit tuli välja uue elektripaketiga. Konkurent aga juba pakub paketti, mille sarnast turul praegu pole

Alexela kommunikatsiooni- ja turundusjuht Maria Tiidus sõnas Ärilehele, et ettevõte tegeleb järjepidevalt selle nimel, et pakkuda klientidele uusi ja parimaid lahendusi. Ta lisas, et nad tulevad uute lahendustega pidevalt välja.

Tiidus tõi välja, et juba praegu pakuvad nad kliendile võimalust fikseerida elektri hind kuueks kuuks, seejärel saab klient ise soovi korral börsile liikuda või jätkata fikseeritud hinnaga ilma rahalist „karistust“ kandmata. Paljud kliendid on otsustanud börsipaketi asemel liikuda Pingevabale paketile. Tegemist on ühekuise fikseeritud hinnaga paketiga ja langevate hindade korral saab Pingevaba paketi klient kasu, tõi Tiidus välja.

„Lisaks on Pingevabal paketil eelis börsipaketi ees, kuna Pingevabas paketis on terve kuu üks kindel hind ja ei pea muretsema ootamatult kõrgete börsihindade pärast,“ märkis Tiidus. Ta lisas, et saab liikuda kaasa börsil madalamate hindadega, samas ollakse kindlustatud hinnapiikide eest. „Sellist paketti täna turul ei ole ning selle paketi unikaalsus ning kliendi võit on teinud sellest praegu meie klientide ühe eelistatuima paketi.“