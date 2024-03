Marina Kaljurand: platvormitöötajad saavad lõpuks elementaarsed õigused

Olen pikalt jälginud platvormitöötajate määruse ettevalmistamist ja vastuvõtmist ning leian, et see on oluline edusamm, isegi kui mõned punktid ei ole ehk sõnastatud parimal moel. Esmakordselt reguleeritakse platvormitöötajate staatus ja õigused. Tänast tulemust ei olnud lihtne saavutada, sest digiplatvormide vastuseis ja lobistamine olid väga tugevad. Möönan, et endiselt võib olla juriidilisi küsitavusi, aga selle saab lahendada liikmesriigi/Eesti tasandil.