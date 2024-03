Konkursitingimused jätsid väikelinna ilma poest ja pangaautomaadist

Kallastel pole endiselt suurt kauplust, kus oleks müügil toidu- ja muu igapäevane kaup ning see on kestnud juba pikemat aega. Ainsas toidupoes on hinnad kõrgemad ja kaubavalik kesisem. Kui veebipoest ei piisa, peavad elanikud ostlemiseks Tartusse sõitma.